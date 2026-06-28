Аномальная жара в Европе: расплавились светофоры и асфальт - ВИДЕО

Аномально высокая температура воздуха в Европе приводит к оплавлению городских светофоров и разрушению дорожного покрытия, следует из видеозаписей в социальных сетях.

Так, например, в ФРГ, Франции, Италии, Испании и Венгрии столбики термометров на пике показывают выше 40 °C. Ситуация со светофорами и асфальтом, в свою очередь, провоцирует проблемы с автомобильным движением и вызывает рост числа ДТП.

Напомним, ранее стало известно, что на фоне аномальной жары похоронные агентства в Париже столкнулись с нехваткой свободных мест для хранения тел. Из-за экстремально высокой температуры воздуха во Франции наблюдается рост числа смертей. Тела усопших из Парижа вынуждены транспортировать за пределы столичного региона Иль-де-Франс.

Ранее также сообщалось, что в Великобритании был побит 50-летний температурный рекорд. В стране в июне была достигнута отметка в 36 °С.