На Солнце образовалась самая крупная за 2026 год группа пятен

Группа солнечных пятен 4478 достигла самых крупных размеров среди других групп 2026 года.

Об этом сообщили в Telegram-канале Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

"На Солнце — самая большая активная область года. <…> Если серьезно, то группа пятен 4478 достигла самых крупных размеров среди всех групп 2026 года", — говорится в сообщении.

По данным ученых, ее площадь составляет около 1 200 единиц. Отмечается, что прошлая самая крупная группа пятен №4366, которая произвела вспышку X8.1 и побила рекорд XXI века по общему числу сильных вспышек, имела на пике площадь 1 100.

Ученые отметили, что фактической активности в этой области пока нет.

Источник: ТАСС