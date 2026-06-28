ЕС выделил €5 млн для поддержки Венесуэлы после землетрясения

Европейский союз выделил €5 млн на поддержку пострадавшей от землетрясения Венесуэлы.

Об этом сообщила глава европейской дипслужбы Кая Каллас по итогам телефонного разговора с уполномоченным президентом Венесуэлы Делси Родригес.

"Я провела телефонный разговор с Делси Родригес после разрушительного землетрясения в Венесуэле. <...> ЕС уже выделил €5 млн в качестве чрезвычайной помощи пострадавшим населенным пунктам. Мы задействовали европейский механизм гражданской защиты, и несколько государств-членов оперативно направили поисково-спасательные бригады, пожарных и медицинский персонал", - написала она в X.

Каллас также добавила, что поддержку спасателям в Венесуэле оказывает спутниковая система ЕС "Коперник", которая помогает направить помощь туда, где она нужна больше всего.

Землетрясение произошло в Венесуэле вечером 24 июня. С разницей около 40 секунд были зафиксированы две серии подземных толчков магнитудой 7,2 и 7,5. Их эпицентры располагались в 10 км друг от друга в венесуэльском штате Яракуй. После землетрясения произошло около 300 афтершоков.