 В Баку ожидается до 28 градусов, утром возможен небольшой дождь | 1news.az | Новости
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Общество

В Баку ожидается до 28 градусов, утром возможен небольшой дождь

First News Media13:35 - Сегодня
В Баку ожидается до 28 градусов, утром возможен небольшой дождь

В Азербайджане опубликован прогноз погоды на 29 июня.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

При этом утром в отдельных районах возможен кратковременный небольшой дождь. Юго-западный ветер утром сменится умеренным северо-западным.

Температура воздуха ночью составит +17…+20 °C, днем — +23…+28 °C. Атмосферное давление ожидается на уровне 761 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха ночью составит 55–65%.

В большинстве районов Азербайджана прогнозируется преимущественно сухая погода. Однако днем в некоторых горных и предгорных районах ожидаются кратковременные дожди. Местами возможны грозы, ливни и град. Ночью и утром в отдельных горных районах ожидается туман. Будет дуть западный ветер.

Температура воздуха в регионах ночью составит +16…+20 °C, днем — +27…+32 °C, в горах ночью — +8…+13 °C, днем — +16…+21 °C, местами до +25…+28 °C.

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