Арагчи: США должны убедить Израиль остановить атаки на Ливан

США обязаны пресечь атаки Армии обороны Израиля на Ливан и обеспечить устойчивое прекращение огня.

Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи на совместной пресс-конференции со своим иракским коллегой Фуадом Хусейном.

"Согласно первому пункту меморандума о взаимопонимании, военные действия должны быть полностью прекращены на всех фронтах, включая Ливан", — напомнил он.

Арагчи с сожалением подчеркнул, что атаки Израиля на Ливан продолжаются. "Тем не менее, согласно обязательствам, принятым в меморандуме, прямая ответственность за прекращение этой агрессии, установление режима прекращения огня и вывод войск с оккупированных территорий Ливана ложится на правительство США", — подчеркнул иранский министр.

Кроме того, Арагчи приветствовал предложение Хусейна о проведении восьмисторонних переговоров между странами-членами Совета сотрудничества стран Персидского залива, Ираном и Ираком, заявив о готовности к сотрудничеству с Багдадом в этом вопросе.

Источник: Report