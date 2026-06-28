Стало известно о состоянии пострадавших в аварии в Агдере - ОБНОВЛЕННО
В результате дорожно-транспортного происшествия в Агдеринском районе, 28 июня 2026 года около 09:00 в отделение скорой медицинской помощи Бардинской центральной районной больницы были госпитализированы пять человек - три женщины и двое мужчин.
Как сообщили в Объединении по управлению территориальными медицинскими подразделениями (TƏBİB), всем пострадавшим с различными травмами была оказана необходимая медпомощь.
В настоящее время их лечение продолжается.
Состояние всех пациентов оценивается как стабильное.
Список пострадавших:
Гаджар Гасанова (1989 г.р.);
Раида Иманова (1984 г.р.);
Минара Бабаева (2011 г.р.);
Гусейн Иманов (2018 г.р.);
Наргиз Гаджиева (1966 г.р.).
12:22
В Агдеринском районе произошло серьёзное ДТП.
Как сообщает АПА, микроавтобус марки «Mercedes» столкнулся с легковым автомобилем марки «Нива». В результате аварии имеется много пострадавших.
В настоящее время пострадавших эвакуируют в больницы автомобилями скорой медицинской помощи.
По факту проводится расследование. Причина аварии и число пострадавших уточняются.