ЦАХАЛ ликвидировал в Газе двух высокопоставленных боевиков ХАМАС

Армия обороны Израиля ликвидировала двух командиров боевой ячейки ХАМАС в секторе Газа.

Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Командир подразделения "Нухба" Абд аль-Рахман Махер Абд аль-Карим Зиад был уничтожен в результате удара в районе Шати к северу от города Газа. В результате другого удара в тот же день в районе Хан-Юнис был уничтожен глава подразделения по строительству тоннелей в этом регионе Камаль Мохаммед Хамдан Наджар", - уточняется в заявлении.

По утверждению ЦАХАЛ, Зиад участвовал в вооруженных нападениях ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года.

"На протяжении всей войны, и особенно в последнее время, террористы пытались реализовать свои планы по совершению терактов против сил Армии обороны Израиля, действующих в секторе Газа", - отмечает ведомство.



Источник: Report