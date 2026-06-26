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Погода на субботу: В Баку ожидаются ливни и сильный ветер

First News Media15:05 - Сегодня
Погода на субботу: В Баку ожидаются ливни и сильный ветер

В Баку и на Абшеронском полуострове 27 июня местами ожидаются периодические дожди.

Как сообщили 1news.az в Национальной гидрометеорологической службе, к вечеру в отдельных районах полуострова осадки приобретут ливневый характер, а ночью усилятся. Также ожидаются грозы.

Северо-восточный ветер вечером сменится северо-западным и временами усилится.

Температура воздуха составит ночью +19…+22°, днем +26…+29°. Атмосферное давление - 757 мм рт. ст., относительная влажность ночью – 70-80%, днем – 55-60%.

В районах Азербайджана также прогнозируются местами ливневые дожди и грозы. В отдельных районах осадки будут интенсивными и сильными, возможен град. Ночью и утром в некоторых горных районах ожидается туман. Западный ветер местами будет усиливаться.

Температура воздуха ночью составит +18…+22°, днем +25…+29°, в горах - ночью +8…+13°, днем +15…+20°, местами до +23…+26°.

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