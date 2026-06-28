Во Франции зафиксировали более 1000 дополнительных смертей из-за жары

Во Франции из-за экстремальной жары зарегистрировано 1000 дополнительных смертей.

Об этом сообщило Национальное агентство общественного здравоохранения Франции.

Уточняется, что большинство погибших — люди старше 65 лет. В агентстве не исключили рост неутешительного показателя после получения данных из домов престарелых и интернатов.

Министр здравоохранения Франции Стефани Рист предупредила, что последствия жары могут сказываться до 10 дней после спада температур. «Эпизод еще не завершен», — сказала она.

При этом агентство отмечает, что жара смещается на восток. В большинстве регионов Франции температура снизилась, но на северо-востоке сохраняются предупреждения о погодной опасности. Власти призывают граждан соблюдать меры предосторожности и уделять внимание пожилым людям.

Ученые отмечают, что аномальная жара, начавшаяся 20 июня, побила рекорды за всю историю наблюдений в Европе. Она стала причиной десятков смертей, нарушила работу электростанций и нанесла ущерб инфраструктуре ряда стран.

Источник: Reuters