ГЭЦ перенес экзамен по общей физической подготовке из-за непогоды

Экзамен по общей физической подготовке для абитуриентов, поступающих на специальности спортивного направления, перенесен из-за неблагоприятных погодных условий.

Об этом сообщили в Государственном экзаменационном центре (ГЭЦ).

Отмечается, что экзамен по общей физической подготовке для комиссии №62 (общая физическая подготовка, адаптивная физическая культура и массово-оздоровительный спорт), который планировалось провести 27 июня 2026 года на открытом воздухе на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова, перенесен.

Испытание состоится 7 июля в Азербайджанской спортивной академии.

Абитуриенты (суббакалавры) должны иметь при себе оригинал документа, удостоверяющего личность, и пропуск на экзамен по проверке способностей. Кроме того, необходимо прийти в спортивной форме и предоставить медицинскую справку о состоянии здоровья по форме U086 с отметкой в заключении врача о профессиональной пригодности: "годен" или "здоров".

В ГЭЦ также отметили, что график экзаменов регулярно обновляется, и по мере определения дат других испытаний они будут включаться в расписание.

Источник: Report