Определились все пары 1/16 финала ЧМ-2026
На чемпионате мира по футболу, который проходит в США, Канаде и Мексике, определились все пары 1/16 финала.
Как сообщает Report, последние участники плей-офф выяснились после матчей 3-го тура в группе J.
Таким образом, в плей-офф состоятся следующие матчи:
ЮАР – Канада (28 июня)
Бразилия – Япония (29 июня)
Германия – Парагвай (30 июня)
Нидерланды – Марокко (30 июня)
Кот-д'Ивуар – Норвегия (30 июня)
Франция – Швеция (1 июля)
Мексика – Эквадор (1 июля)
Англия – ДР Конго (1 июля)
Бельгия – Сенегал (2 июля)
США – Босния и Герцеговина (2 июля)
Испания – Австрия (2 июля)
Португалия – Хорватия (3 июля)
Швейцария – Алжир (3 июля)
Австралия – Египет (3 июля)
Аргентина – Кабо-Верде (4 июля)
Колумбия – Гана (4 июля)
Отметим, что чемпионат мира, в котором впервые в истории принимают участие 48 команд, завершится 19 июля. В стадию плей-офф вышли команды, занявшие первые два места в каждой группе, а также восемь лучших сборных, занявших третьи места.
Источник: Report