Определились все пары 1/16 финала ЧМ-2026

На чемпионате мира по футболу, который проходит в США, Канаде и Мексике, определились все пары 1/16 финала.

Как сообщает Report, последние участники плей-офф выяснились после матчей 3-го тура в группе J.

Таким образом, в плей-офф состоятся следующие матчи:

ЮАР – Канада (28 июня)

Бразилия – Япония (29 июня)

Германия – Парагвай (30 июня)

Нидерланды – Марокко (30 июня)

Кот-д'Ивуар – Норвегия (30 июня)

Франция – Швеция (1 июля)

Мексика – Эквадор (1 июля)

Англия – ДР Конго (1 июля)

Бельгия – Сенегал (2 июля)

США – Босния и Герцеговина (2 июля)

Испания – Австрия (2 июля)

Португалия – Хорватия (3 июля)

Швейцария – Алжир (3 июля)

Австралия – Египет (3 июля)

Аргентина – Кабо-Верде (4 июля)

Колумбия – Гана (4 июля)

Отметим, что чемпионат мира, в котором впервые в истории принимают участие 48 команд, завершится 19 июля. В стадию плей-офф вышли команды, занявшие первые два места в каждой группе, а также восемь лучших сборных, занявших третьи места.

Источник: Report