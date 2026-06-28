Трамп: США могут уничтожить Иран в случае решения возобновить боевые действия

Американский президент Дональд Трамп заявил, что на каком-то этапе США будут вынуждены возобновить боевые действия против Ирана и эта страна может перестать существовать.

"Вполне возможно, что они [представители иранской стороны] никогда не извлекут никаких уроков! Может наступить момент, когда мы больше не сможем вести себя разумно и будем вынуждены военным путем довести до конца то дело, которое мы так успешно начали. Если это произойдет, Исламская Республика Иран перестанет существовать", - написал он в Truth Social.

Источник: Oxu.Az