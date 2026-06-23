Погода на среду: В Азербайджане ожидаются интенсивные осадки

Национальная служба гидрометеорологии обнародовала прогноз погоды на среду, 24 июня.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Однако вечером в некоторых местах возможен дождь. Ближе к ночи на отдельных участках полуострова повышается вероятность кратковременных интенсивных осадков, грозы. Будет дуть умеренный северо-восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит +20…+23°, днём +29…+34°. Атмосферное давление - 758 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью – 60-65%, днём – 40-50%.

В районах Азербайджана местами ожидаются периодические дожди. В отдельных районах возможны интенсивные осадки, гроза и град, вечером вероятность усиления дождей возрастёт. Ночью и утром в некоторых горных районах ожидается туман. Будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит +21…+25°, днём +30…+35°. В горных районах ночью - +10…+15°, днём - +17…+22°, местами до +25…+28°.