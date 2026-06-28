 Кристина Риччи назвала Макгрегора отребьем и раскритиковала Джимми Фэллона за интервью | 1news.az | Новости
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Кристина Риччи назвала Макгрегора отребьем и раскритиковала Джимми Фэллона за интервью

First News Media14:30 - Сегодня
Кристина Риччи назвала Макгрегора отребьем и раскритиковала Джимми Фэллона за интервью

Американская актриса Кристина Риччи публично осудила ведущего телешоу The Tonight Show Джимми Фэллона за то, что он пригласил в эфир бойца смешанных единоборств Конора Макгрегора.

Об этом сообщает HuffPost.

Риччи, известная по фильму «Семейка Аддамс» и сериалам «Уэнсдэй» и «Желтожилетки», разместила в своих сторис в Instagram чужой пост с резкой критикой в адрес ведущего. «Какого черта этому человеческому отребью дают площадку на шоу Джимми Фэллона? Как тебе не стыдно, Джимми», — говорилось в опубликованном ею тексте. В сопроводительной подписи также содержался призыв «перестать делать вид, будто изнасилование — это нормально».

Поводом для критики стало появление Макгрегора в The Tonight Show на прошлой неделе. Боец пришёл на шоу, чтобы анонсировать своё возвращение в UFC: 11 июля он должен встретиться с Максом Холлоуэем на турнире UFC 329 в Лас-Вегасе — это будет его первый бой за пять лет.

Внимание к интервью связано с гражданским процессом, который завершился в 2024 году. Тогда коллегия присяжных в Ирландии признала Макгрегора ответственным по гражданскому иску, поданному Никитой Хэнд, обвинившей его в изнасиловании в одном из дублинских отелей в 2018 году. Суд обязал бойца выплатить пострадавшей около 248 тысяч евро компенсации. До рассмотрения гражданского дела прокуратура Ирландии отказалась выдвигать уголовные обвинения, сославшись на недостаточность доказательств, отмечает BBC.

Сам Макгрегор отрицает обвинения, утверждающий, что половой акт был «полностью добровольным». Две поданные им апелляции были отклонены.

Риччи оказалась не единственной, кто отреагировал на интервью: в социальных сетях развернулась дискуссия о том, должны ли развлекательные программы предоставлять эфир публичным фигурам, фигурировавшим в громких разбирательствах. Критики отмечали, что в беседе Фэллон не затронул эти темы и сосредоточился на спортивных планах гостя.

На момент публикации ни Джимми Фэллон, ни представители The Tonight Show публично не прокомментировали возникший резонанс.

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