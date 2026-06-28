В Ясамальском районе Баку спасатели пришли на помощь запертому ребенку

На горячую линию 112 Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана поступило сообщение о том, что в Ясамальском районе Баку один ребенок оказался в беспомощном состоянии, запертым в квартире.

Как сообщает пресс-служба ведомства, на место происшествия были незамедлительно направлены силы Службы спасения особого риска МЧС.

В результате проведенной спасательной операции ребенок, оставшийся без присмотра, был благополучно спасен.