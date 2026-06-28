ВСУ нанесли удары по двум НПЗ в России - Зеленский

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ночью нанесли удары по двум нефтеперерабатывающим заводам в России.

Об этом президент Украниы Владимир Зеленский написал в соцсетях.

"Наши военные начали День Конституции Украины (28 июня - ред.) с большой точностью. Ночью в результате дальнобойных ударов были поражены Славянский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае - примерно в 300 км от линии фронта, а также НПЗ в Ярославской области - примерно в 700 км от нашей границы", - уточнил он.

По словам Зеленского, ВСУ продолжат осуществлять подобные операции с целью ослабления потенциала РФ по ведению боевых действий против Украины.

"Каждый наш дальнобойный удар означает меньше ресурсов, обслуживающих российскую военную машину, и еще один шаг к миру. Мы продолжим отвечать на российскую агрессию. Я благодарен всем, кто нам помогает. Каждый, кто защищает Украину, также отстаивает силу Конституции". - подытожил украинский лидер.

Источник: Report