В Баку задержан мотоциклист, грубо нарушивший правила дорожного движения

Сотрудники полиции проверили видеозапись, распространившуюся в социальных сетях, на которой водитель мотоцикла грубо нарушает правила дорожного движения на территории столицы.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Бакинское городское управление Государственной дорожной полиции, в результате проведённых мероприятий нарушитель был установлен и задержан.

Им оказался Амин Мамедов, 2008 года рождения.

В настоящее время в отношении молодого человека принимаются меры правовой ответственности в соответствии с законодательством.