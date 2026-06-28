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Политика

Через Азербайджан в Армению отправлена новая партия российской пшеницы

First News Media11:20 - Сегодня
Через Азербайджан в Армению отправлена новая партия российской пшеницы

Через территорию Азербайджана осуществлена очередная транзитная поставка из России в Армению.

Как сообщает 1news.az, сегодня со станции Биляджары в направлении станции Бёюк-Кесик был отправлен состав с пшеницей.

Груз состоял из 11 вагонов, общий вес партии составил 770 тонн.

Отмечается, что к настоящему времени транзитом через Азербайджан из России в Армению уже перевезено более 34 тыс. тонн зерна, около 8 тыс. тонн удобрений, 133 тонны алюминия, 68 тонн гречихи и 414 тонн антрацита.

Кроме того, из Азербайджана в Армению экспортировано более 14 тыс. тонн дизельного топлива, а также около 5 тыс. тонн бензина марок АИ-92 и АИ-95.

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