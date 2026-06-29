Кейт Миддлтон за 24 часа покорила три горные вершины - ФОТО - ВИДЕО

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон успешно преодолела маршрут National Three Peaks Challenge, покорив за 24 часа три самые высокие вершины Шотландии, Англии и Уэльса.

Таким образом, находящаяся в ремиссии 44-летняя принцесса стала первым членом британской королевской семьи, которому удалось выполнить это испытание, сообщает The Guardian. Акция была организована в поддержку благотворительного фонда The Royal Marsden Cancer Charity, оказывающего помощь онкологическим пациентам.

В течение суток Кейт Миддлтон поднялась на вершины Бен-Невис, Скафелл-Пайк и Сноудон. Общая протяженность пешего маршрута составила около 37 километров, суммарный набор высоты превысил 3 тысячи метров, а между точками восхождения она преодолела более 740 километров на автомобиле.

Как отмечает издание, испытание принцесса проходила самостоятельно при поддержке горноспасательной службы. На финише ее встретили супруг Уильям, принц Уэльский, а также их дети - принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи, родители Кейт и ее брат.

В обращении, опубликованном в социальных сетях, принцесса отметила, что решила принять участие в этом испытании не только ради спортивного достижения, но и чтобы привлечь внимание к последствиям тяжелых заболеваний и важности комплексной поддержки пациентов.

«Рак меняет не только тело. Он влияет на мысли, чувства и практически на все сферы жизни. Я знаю это по собственному опыту», - подчеркнула Кейт Миддлтон.

Напомним, в начале 2024 года у принцессы была диагностирована онкологическая болезнь. Она прошла курс химиотерапии, а в январе 2025 года сообщила, что находится в стадии ремиссии. Собранные в рамках акции средства будут направлены на развитие программ комплексной помощи людям с онкологическими заболеваниями.