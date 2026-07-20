Гордон: Сначала победим по рецепту Азербайджана, потом будем перенимать опыт восстановления - ВИДЕО

Выступление президента Азербайджана Ильхама Алиева на III Шушинском глобальном медиафоруме продолжает вызывать широкий международный резонанс.

Украинский журналист, основатель интернет-издания «ГОРДОН» Дмитрий Гордон стал одним из тех, кто публично высказался о заявлениях главы государства, прозвучавших в Шуше.

В эфире с Василием Головановым. он поблагодарил Азербайджан и Президента Ильхама Алиева за приглашение на форум, отметив высокий уровень организации мероприятия, теплый прием и отношение к украинскому народу.

«Хочу поблагодарить Азербайджан, Президента Ильхама Алиева за приглашение на медиафорум в Шуше, который я посетил вот на днях, за теплый прием, за государственный подход. Хочу поблагодарить Ильхама Алиева за такое человечное отношение к Украине и украинцам», — сказал Гордон.

По его словам, ответ Президента Азербайджана на его вопрос, прозвучавший во время форума, уже получил широкий международный отклик.

«Ответ Ильхама Алиева на мой вопрос обошел уже все мировые средства массовой информации», — отметил украинский журналист.

Особое внимание Гордон уделил личности Президента Ильхама Алиева, подчеркнув его стратегическое мышление и политическое видение.

«Я хочу сказать, что Азербайджану повезло с Президентом. Ильхам Алиев — человек-визионер. Он смотрит вперед, и не в завтрашний день, и даже не в послезавтрашний, а намного-намного дальше», — заявил он.

По словам журналиста, глава Азербайджана хорошо разбирается в политических процессах и понимает место и роль страны в мировой истории и на международной арене.

«Он прекрасно разбирается в подходах к политике, понимает место и роль Азербайджана в мировой истории, на мировой карте», — сказал Гордон.

Он также отметил значимость опыта Азербайджана, подчеркнув, что именно под руководством Ильхама Алиева страна смогла вернуть свои территории, которые ранее находились под оккупацией.

«Конечно, его опыт бесценен, потому что именно под его руководством Азербайджан спустя много лет вернул свои законные территории, которые были оккупированы. Это для нас потрясающий пример», — отметил журналист.

Говоря о своей поездке в Азербайджан и посещении Карабаха, Гордон поделился впечатлениями от масштабов восстановительных работ, проведенных в регионе.

Он отметил, что увиденное произвело на него сильное впечатление, подчеркнув, насколько масштабными были изменения в стране и в освобожденных территориях.

«Впечатления потрясающие от масштаба того, что сделано в Азербайджане, как эта страна живет, какой город Баку вообще, что они сделали в Карабахе в кратчайший срок», — рассказал Гордон.

Особое внимание он обратил на инфраструктурные проекты, реализованные в регионе.

«Три аэропорта, дороги — как стекло. Гостиницы, дома для переселенцев. Фантастика», — сказал украинский журналист.

По словам Гордона, опыт Азербайджана является ценным примером, который может быть использован Украиной после завершения войны.

«Это бесценный опыт, который мы, конечно же, будем перенимать после того, как по рецепту Азербайджана победим в нашей войне», — подчеркнул он.