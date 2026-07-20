Официальный Баку опроверг своё участие во встрече немецких и российских политиков

Азербайджан отверг утверждения о том, что играл какую-либо официальную роль в частных переговорах, которые, как сообщается, прошли в Баку между бывшими немецкими политиками и представителями России, заявив, что встречи были организованы независимо.

После сообщений немецких СМИ о том, что столица Азербайджана вновь использовалась как место для неофициального диалога с Москвой, Баку отверг какое-либо официальное участие в частных переговорах между бывшими немецкими политиками и представителями России.

Источники, близкие к правительству Азербайджана, подтвердили AnewZ, что официальный Баку не имеет никакого отношения к данным встречам.

По словам источников, встречи носили «полностью частный характер», были организованы по независимой инициативе участвующих делегаций, а азербайджанские государственные органы не играли в них никакой роли.

Эти заявления были сделаны после того, как немецкая газета «Die Zeit» и программа «Kontraste» телеканала ARD сообщили, что бывшие высокопоставленные немецкие политики посетили Баку для проведения переговоров с российскими представителями, близкими к Кремлю.

Согласно данным немецких СМИ, среди участников были бывший председатель Социал-демократической партии Германии (SPD) Маттиас Платцек, бывший руководитель Ведомства федерального канцлера Рональд Пофалла, а также бывший посол Швейцарии в Германии Тим Гульдиманн.

Сообщается, что в российскую делегацию входили бывший премьер-министр России, а ныне председатель Совета директоров «Газпрома» Виктор Зубков и другие российские общественные деятели.

Немецкие СМИ утверждают, что эта встреча стала неофициальным продолжением германо-российского форума «Петербургский диалог», деятельность которого Германия прекратила после начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году.

Также отмечается, что немецкие органы безопасности относятся к подобным контактам с подозрением и рассматривают их как возможную российскую операцию влияния. Однако никаких доказательств того, что эти встречи проводились от имени правительства Германии или с его согласия, публично представлено не было.

Министерство иностранных дел Германии отвергло любые утверждения о том, что данные встречи являются частью официальной дипломатии.

«Федеральное правительство не планирует продолжать этот формат или использовать его в будущем», — заявили в ведомстве.

Офис канцлера Германии Фридриха Мерца также отверг какую-либо связь с этими встречами, заявив: «Это не является инициативой Ведомства федерального канцлера. Мы не можем предоставить более подробную информацию».

Эти сообщения вызвали в Германии дискуссии о том, насколько оправдано продолжение неофициальных контактов бывших политиков с российскими представителями в то время, когда Берлин проводит политику дипломатической изоляции Москвы.

Ни немецкие, ни российские участники встречи не раскрыли общественности, какие именно вопросы обсуждались в ходе переговоров.

Азербайджан заявляет, что официально не играл никакой роли в этой встрече, и решительно отвергает утверждения о том, что переговоры были организованы или поддержаны азербайджанским государством.

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