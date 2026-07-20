Советник верховного лидера Ирана: Турция и Азербайджан не являются нашей целью

«После инцидента с беспилотником, связанным с Азербайджаном и Турцией, мы провели координационные переговоры с обеими сторонами».

Об этом заявил советник верховного лидера Ирана по военным вопросам Яхья Рахим Сафави.

По его словам, турецкая сторона сама вышла на связь, чтобы обсудить произошедший инцидент с беспилотником.

«Мы открыто заявили, что ни Турция, ни Азербайджан не являются нашей целью. Однако их территория не должна использоваться для нанесения ударов по Ирану, в противном случае мы будем рассматривать их как цель. Турция сообщила, что авиабаза Инджирлик не будет использоваться для операций против Ирана. Азербайджан, в свою очередь, заявил, что на его территории отсутствуют какие-либо военные базы США и Израиля. Это была явная провокация. Сразу после произошедшего я распорядился провести расследование внутри Ирана и обратился к министру иностранных дел с просьбой довести эту информацию до обеих сторон», — подчеркнул Сафави.