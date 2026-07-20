В Нью-Йорке ветеран пытался поджечь правительственный небоскрёб - ФОТО - ВИДЕО

В Нью-Йорке задержан мужчина, который пытался устроить пожар и взрыв у правительственного небоскрёба в Нижнем Манхэттене, где расположены офисы ФБР, иммиграционной службы и судебные учреждения.

По данным американских СМИ, мужчина разлил бензин возле здания, поджёг его и разбросал взрывпакеты. Кроме того, он угрожал прохожим и сотрудникам правоохранительных органов, используя пневматический пистолет.

Полицейские оперативно задержали подозреваемого и уложили его на землю. Сейчас расследованием занимается антитеррористическое подразделение.

Сообщается, что задержанному 43 года. Он является ветераном военной службы и проживает в городе Покипси.