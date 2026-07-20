Число погибших в ДТП в Сальяне достигло четырёх - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО
Число погибших в ДТП с Сальяне возросло до четырех.
Как сообщает Report, житель села Шорсулу Вугар Тахир оглу Асадов, доставленный после аварии в больницу, скончался, несмотря на усилия врачей.
Расследование по факту продолжается.
21:00
В Сальянском районе произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом. Число погибших в результате аварии возросло до трех.
Как сообщает АЗЕРТАДЖ, сегодня примерно в 18:00 столкнулись автомобили марок Toyota и «ВАЗ».
В результате ДТП два человека погибли на месте, еще четверо получили травмы и были госпитализированы. Один из пострадавших скончался в больнице.
Погибшие - жители села Шорсулу Эльнур Фаиг оглу Ахмедов, Илькин Гисмет оглу Гасымов и Низами Гасанага оглу Гасымов.
Пострадали Алифага Эльсевер оглу Гумбатов, Рахмия Рахман гызы Мамедова и Вугар Таир оглу Асадов.
По факту ведется расследование.
20:00
В результате ДТП в Сальяне погибли 2 человека, ещё четверо получили ранения.
Как сообщает АПА, пострадавшие в результате столкновения автомобилей Toyota и ВАЗ были доставлены в Сальянскую центральную районную больницу.
Сотрудники МЧС извлекли из автомобиля ВАЗ и передали по назначению тела двух погибших.