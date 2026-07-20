Граждан призвали не доверять фейкам о приватизационных чеках

В социальных сетях и различных мессенджерах распространяется недостоверная информация о якобы выплате компенсаций по приватизационным чекам, проведении регистрации и необходимости связываться для этого с определёнными мобильными номерами.

Об этом говорится в совместном заявлении Министерства внутренних дел Азербайджана и Агентства по развитию медиа (MEDİA).

В ведомствах подчеркнули, что распространяемые сведения не соответствуют действительности и направлены на введение граждан в заблуждение.

Граждан призвали не доверять подобным объявлениям, не связываться с неизвестными телефонными номерами, не сообщать третьим лицам реквизиты банковских карт, данные удостоверения личности, коды подтверждения, полученные по SMS, а также любую другую личную или финансовую информацию. Кроме того, рекомендуется не совершать никаких денежных переводов по подобным требованиям.

В настоящее время по факту распространения ложной информации проводится соответствующее расследование.