 Сегодня шестая годовщина со дня героической гибели генерал-майора Полада Гашимова и полковника Ильгара Мирзоева | 1news.az | Новости
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Сегодня шестая годовщина со дня героической гибели генерал-майора Полада Гашимова и полковника Ильгара Мирзоева

First News Media10:05 - Сегодня
Сегодня шестая годовщина со дня героической гибели генерал-майора Полада Гашимова и полковника Ильгара Мирзоева

Сегодня, 14 июля, исполняется 6 лет со дня трагической гибели двух высокопоставленных офицеров Азербайджанской армии - генерал-майора Полада Гашимова и полковника Ильгара Мирзоева, павших в бою на передовой при предотвращении очередной армянской провокации на товузском направлении.

Ровно 6 лет назад вооруженные силы Армении, грубо нарушив режим прекращения огня, попытались атаковать государственную границу Азербайджана в направлении Товузского района с целью захвата наших позиций.

В ходе ожесточенных боев, продлившихся несколько дней, героические солдаты и офицеры Азербайджанской армии преподали врагу достойный урок.

В результате ответных мер Азербайджанской армии противник, понеся большие потери, был вынужден отступить. Азербайджанская армия уничтожила до 100 единиц живой силы, большое количество военной техники и важных объектов противника.

12 военнослужащих Азербайджанской армии - генерал-майор Полад Гашимов, полковник Ильгар Мирзоев, майор Намиг Ахмедов, майор Анар Новрузов, старший лейтенант Рашад Махмудов, прапорщик Ильгар Зейналлы, прапорщик Яшар Бабаев, рядовой-сверхсрочник Эльчин Мустафазаде, сержант-сверхсрочник Вугар Садыгов, рядовой-сверхсрочник Назим Исмаилов, старший рядовой Эльшад Мамедов, рядовой Хайям Дашдамиров - стали шехидами, защищая Родину. В ходе боев несколько военнослужащих получили ранения.

Распоряжением Президента Азербайджана Ильхама Алиева от 9 декабря 2020 года за особые заслуги в восстановлении территориальной целостности Азербайджанской Республики и проявленное мужество при выполнении боевых задач генерал-майору Гашимову Поладу Исраил оглу и полковнику Мирзоеву Ильгару Анзор оглу было присвоено звание «Национальный герой Азербайджана».

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