Из Сирии в Азербайджан репатриированы 16 человек

В результате последовательных и скоординированных действий, реализованных правительством Азербайджанской Республики, 18–19 июля текущего года из Сирийской Арабской Республики на родину были возвращены 16 граждан Азербайджана, среди которых 7 женщин и 9 детей.

Как сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана, на первом этапе были установлены местонахождение и личности граждан, а также подтверждено наличие у них гражданства Азербайджанской Республики.

Для организации репатриации в Сирию была направлена рабочая группа, в состав которой вошли представители государственных структур, отвечающих за возвращение азербайджанских граждан, оказавшихся в кризисных ситуациях за пределами страны. По прибытии репатрианты прошли первичный медицинский осмотр и получили психологическую помощь.

При содействии посольств Азербайджана в Сирии и Турции, а также Генерального консульства в Стамбуле возвращающимся гражданам были оформлены свидетельства на возвращение, предоставлены авиабилеты, после чего они благополучно прибыли в Азербайджан.

В дальнейшем для репатриантов будут организованы мероприятия, направленные на их социальную реабилитацию и успешную интеграцию в общественную жизнь.

В правительстве подчеркнули, что работа по возвращению граждан Азербайджана, пострадавших в результате вооружённых конфликтов на территории других государств, будет продолжена.