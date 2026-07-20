Al Hadath: Иран и США договорились о взаимном отказе от агрессии

Новая инициатива по снижению уровня эскалации между Тегераном и Вашингтоном и возможные договоренности предполагают отказ обеих сторон от агрессивных действий.

Об этом сообщил телеканал Al Hadath, передает ТАСС.

По данным его источников, "новое предложение по соглашению между США и Ираном включает прекращение агрессивных, враждебных действий". Те же источники указали, что возможные новые договоренности будут включать и "выполнение пунктов меморандума о взаимопонимании", ранее подписанного сторонами.

Ранее сообщалось, что страны, посредничающие между Ираном и США, предлагают установить режим прекращения огня на 10 дней, чтобы обсудить варианты восстановления временного соглашения. По информации агентства Reuters, посредники передали Тегерану "предложение по деэскалации войны с США", которое подразумевает 10-дневное прекращение огня.