 Я просто сказал: «Прости меня»: Ямаль рассказал о разговоре с Месси после финала ЧМ-2026 | 1news.az | Новости
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Спорт

Я просто сказал: «Прости меня»: Ямаль рассказал о разговоре с Месси после финала ЧМ-2026

First News Media23:40 - 20 / 07 / 2026
Я просто сказал: «Прости меня»: Ямаль рассказал о разговоре с Месси после финала ЧМ-2026

Полузащитник сборной Испании Ламин Ямаль рассказал, о чем говорил с капитаном сборной Аргентины Лионелем Месси после финала чемпионата мира 2026 года.

По словам 19-летнего футболиста, после финального свистка он подошел к своему кумиру и извинился перед ним, сообщает зарубежные СМИ.

«Лео — величайший для меня, мой кумир, мое все. Я подошел к нему и просто сказал: "Прости меня"», — рассказал Ямаль.

Как отметил испанец, Месси поздравил его с победой и сказал, что она была заслуженной.

«Он ответил: "Поздравляю, ты заслуживаешь этого еще больше". Я поцеловал его, обнял и попытался утешить. Такие моменты значат больше, чем футбол. Я всегда буду уважать Лео Месси», — добавил футболист.

Отметм, что финале чемпионата мира сборная Испании обыграла Аргентину со счетом 1:0. Основное время завершилось без забитых мячей, а победу испанской команде во втором экстра-тайме принес гол нападающего «Барселоны» Феррана Торреса.

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