В Баку ограничили деятельность предприятия по производству этой питьевой воды - ФОТО

Сотрудники Агентства продовольственной безопасности (AQTA) провели плановую проверку на предприятии по обработке воды, принадлежащем физическому лицу Гасану Аббасову, и расположенном в Низаминском районе Баку.

В ходе проверки были выявлены многочисленные нарушения требований технических нормативно-правовых актов в сфере безопасности пищевой продукции, а также санитарных норм и правил, сообщает 1news.az со ссылкой на AQTA.

Установлено, что на предприятии не соблюдался принцип последовательности технологического процесса, не велся учет эксплуатации и технического обслуживания фильтрационных систем, а резервуары для воды, используемые в процессе производства, не подвергались дезинфекции.

Кроме того, выявлены нарушения требований законодательства при маркировке бутилированной воды, выпускаемой под товарным знаком Suel. В частности, потребителям предоставлялась недостоверная информация об источнике воды, производителе, а также о датах изготовления и окончания срока годности продукции.

С предприятия были отобраны образцы воды для проведения лабораторных исследований.

По выявленным нарушениям в отношении руководителя объекта составлен административный протокол -также принято решение об ограничении деятельности предприятия до полного устранения выявленных несоответствий.