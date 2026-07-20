Трамп заявил о жёстком ответе Ирану в случае гибели американских военных

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон будет наносить удары по Ирану каждый раз, когда американские военнослужащие будут погибать в результате атак со стороны Тегерана.

В публикации в соцсети Truth Social он отметил, что Иран будет нести «гораздо более высокую цену» за гибель каждого американского солдата.

Трамп также сообщил, что поручения по подготовке ответных действий были переданы главе Пентагона Питу Хегсету и командованию Вооружённых сил США.