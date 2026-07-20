Вице-премьер Британии и ряд министров объявили о своей отставке

Заместитель премьер‑министра Великобритании Дэвид Лэмми объявил об уходе в отставку вслед за Киром Стармером.

Об этом сообщает The Guardain.

«Я бы с гордостью продолжил работу в кабинете министров. Но новый премьер‑министр вправе сформировать свою собственную команду, и я желаю Энди Бернему и новому кабинету министров успехов», — отметил политик.

С поста также уходит канцлер казначейства Рэйчел Ривз, подчеркнув, что поддерживает нового лидера Лейбористской партии. Об уходе сообщили министр по делам бизнеса Питер Кайл и министр жилищного строительства Стив Рид.