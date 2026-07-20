Назначен новый глава британского МИД

Премьер-министр Великобритании Энди Бернэм назначил Эда Милибэнда министром иностранных дел в новом правительстве лейбористов.

О соответствующем решении сообщила канцелярия премьер-министра на Даунинг-стрит, 10. В заявлении отмечается, что король утвердил назначение Милибэнда на должность министра иностранных дел, по делам Содружества и развития.

Ранее в правительстве Кира Стармера Милибэнд занимал пост министра энергетической безопасности и достижения углеродной нейтральности.

С 2010 по 2015 год он возглавлял Лейбористскую партию, которая в тот период находилась в оппозиции.

Примечательно, что ранее британский МИД уже возглавлял представитель семьи Милибэндов — старший брат Эда, Дэвид Милибэнд, занимавший этот пост в правительстве Гордона Брауна в 2007–2010 годах.