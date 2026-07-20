Жители позвонили в МЧС, чтобы вызволить собаку из ловушки - ВИДЕО

В городе Хачмаз жители обнаружили собаку, которая застряла между двумя стенами и не могла самостоятельно выбраться.

Очевидцы попытались помочь животному своими силами, однако освободить его не удалось. Тогда они обратились в Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана.

На место прибыли спасатели Северного регионального центра МЧС. С помощью специального оборудования они аккуратно освободили собаку из тесного пространства.

После спасения животному дали воду и еду.