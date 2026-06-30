В Монако произошел первый в истории княжества теракт

Князь Монако Альбер II осудил первый в истории Монако теракт, в результате которого пострадали несколько человек, включая украинского олигарха Вадима Ермолаева.

29 июня СМИ сообщили о взрыве в подъезде жилого дома в Монако в 21:00 по местному времени (22:00 мск). Трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. По словам государственного министра (главы правительства) страны Кристофа Мирмана, произошедшее является первым в истории княжества случаем теракта.

"Взрыв, произошедший <...> в Монако, стал потрясением для всего монегасского сообщества", - говорится в официальном заявлении Княжеского дворца Монако.

Альбер II отметил "выдающуюся работу" сил общественной безопасности, а также выразил соболезнования пострадавшим, их близким и местным жителям, которых затронул теракт: "Княгиня Шарлен, моя семья и я сам хотим выразить им всем наше глубокое сострадание и неизменную поддержку".

Источник: ТАСС