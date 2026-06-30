Всемирный алмазный центр Антверпена (AWDC) подарил американскому лидеру Дональду Трампу золотой перстень с 321 природным бриллиантом в честь 250-летия независимости США.

Перстень передали послу Соединенных Штатов в Бельгии Биллу Уайту.

Как отметил AWDC в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской), перстень изготовлен из золота и украшен 321 природным бриллиантом и 75 иными драгоценными камнями.

"Соединенные Штаты являются нашим ключевым торговым партнером на протяжении поколений. Большая часть природных алмазов, проданных в Антверпене, в конечном счете попадают к американским покупателям. Мы хотим, чтобы этот перстень стал символом наших тесных экономических отношений", — отметили антверпенские ювелиры.

Они особенно подчеркнули, что при изготовлении перстня использовались только природные бриллианты.

"Натуральные и искусственные алмазы нельзя отличить невооруженным глазом, но их происхождение, уникальность, ценность и статус качественно различаются", — говорится в сообщении центра.

Бриллиантовый бизнес Антверпена, который на протяжении веков принадлежал местной еврейской общине, занимается отработкой и торговлей именно натуральными камнями, испытывая в последние годы серьезные проблемы из-за конкуренции с более дешевыми искусственными алмазами, которые особенно распространены в США. Особенно серьезный удар по Антверпену нанесли санкции ЕС по запрету с 2024 года торговли российскими алмазами. Это привело к банкротству нескольких местных компаний и сокращению объема торговли алмазами с 2023 по 2025 год почти в 2 раза — с 10 до €6 млрд.

Специалисты отмечали, что алмазные санкции ЕС стали "подарком" для производителей синтетических алмазов в США.

Источник: ТАСС