Мехрибан Алиева: Искусственный интеллект – это уже не вопрос будущего, а ключевой фактор развития сегодняшнего дня

Искусственный интеллект – это уже не вопрос будущего, а ключевой фактор развития сегодняшнего дня.

Об этом, в частности, заявила Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева на первом заседании Совета по цифровому развитию.

"В то же время возрастает роль искусственного интеллекта в обеспечении безопасности государств, и он уже занимает центральное место в этой сфере. Не секрет, что развитие искусственного интеллекта в ведущих государствах мира идет стремительнее, чем ожидалось, что, в свою очередь, создает как новые возможности, так и новые угрозы. Мы должны быть готовы к новым вызовам, особенно к рискам, возникающим в сфере кибербезопасности и информационной безопасности", - отметила она.