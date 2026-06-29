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СМИ: Алла Пугачёва пережила две операции на сердце

Феликс Вишневецкий17:50 - Сегодня
СМИ: Алла Пугачёва пережила две операции на сердце

Народная артистка СССР, примадонна российской эстрады Алла Пугачёва перенесла две операции на сердце и приняла решение завершить концертную деятельность по состоянию здоровья.

Как сообщает Telegram-канал Mash, около полугода назад 76-летняя артистка (15 апреля 2026 года А.Пугачевой исполнилось 77 лет – прим.ред.) проходила лечение в одной из европейских клиник, где ей дважды были проведены хирургические вмешательства на сердце.

По данным источника, после операций организм певицы перестал выдерживать серьезные физические нагрузки. Сообщается, что Аллу Пугачёву беспокоят одышка и боли в груди, а риск ухудшения состояния здоровья во время выступлений значительно возрос.

Отмечается, что, в связи с этим А.Пугачева отказалась от нескольких предложений о выступлениях, в том числе от концерта в Таиланде, за который ей предлагали 2 млн долларов (3,4 млн манатов), а также от частного мероприятия с гонораром в 500 тыс. долларов (850 тыс. манатов). Подчеркивается, что врачи рекомендовали певице отказаться от концертной деятельности и сосредоточиться на здоровье.

Напомним, что проблемы с сердечно-сосудистой системой у Аллы Пугачёвой наблюдаются уже много лет. Ранее ей неоднократно проводили операции по стентированию коронарных сосудов, в том числе в 2006, 2008 и 2010 годах.

Официального подтверждения этой информации от самой народной артистки СССР или ее представителей на данный момент не поступало.

Напомним, что в 2022 году Алла Пугачева вместе с супругом, юмористом Максимом Галкиным и детьми - близнецами Лизой и Гарри переехала в Израиль, откуда после возобновления палестино-израильского конфликта переселилась с семьей на Кипр.

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