Роналду обвинили в расизме из-за видео с рукопожатием

Криштиану Роналду оказался в центре обсуждения после видео с трибуны, где он приветствует капитана сборной ДР Конго, а затем подходит к бровке и моет руку, передает life.ru.

Ролик был снят около двух недель назад, но широко разошёлся в соцсетях только сейчас. Часть пользователей сочла поведение футболиста оскорбительным и обвинила его в расизме. Позже в сети обратили внимание на деталь, из-за которой обвинения стали выглядеть спорно. Роналду пожимал соперника правой рукой, а мыл левую.

После этого многие пользователи указали, что громкий вывод сделали на основе неверной трактовки видео.