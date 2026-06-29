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Спорт

Роналду обвинили в расизме из-за видео с рукопожатием

First News Media22:20 - 29 / 06 / 2026
Роналду обвинили в расизме из-за видео с рукопожатием

Криштиану Роналду оказался в центре обсуждения после видео с трибуны, где он приветствует капитана сборной ДР Конго, а затем подходит к бровке и моет руку, передает life.ru.

Ролик был снят около двух недель назад, но широко разошёлся в соцсетях только сейчас. Часть пользователей сочла поведение футболиста оскорбительным и обвинила его в расизме. Позже в сети обратили внимание на деталь, из-за которой обвинения стали выглядеть спорно. Роналду пожимал соперника правой рукой, а мыл левую.

После этого многие пользователи указали, что громкий вывод сделали на основе неверной трактовки видео.

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