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Кац: Израиль может оказаться в состоянии войны с Ираном уже завтра

First News Media23:46 - 29 / 06 / 2026
Кац: Израиль может оказаться в состоянии войны с Ираном уже завтра

Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что в случае нанесения Ираном ракетных ударов по территории Израиля страна уже завтра может оказаться в состоянии войны с Ираном.

Как сообщает портал Ynet, Кац сообщил, что Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) поручено разработать план самостоятельной военной операции против Ирана на случай необходимости.

По его словам, несмотря на продолжающиеся при посредничестве США переговоры, любой ракетный удар со стороны Ирана встретит решительный ответ.

«Мы не примем никакой ситуации, при которой Иран будет обстреливать Израиль. Об этом также ясно было заявлено американской стороне. Армия обороны Израиля лишь ожидает такого развития событий и находится в полной готовности. Цели уже определены», — заявил Кац.

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