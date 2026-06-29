Хулуси Кылыч: Все страны мира должны брать пример с Азербайджана в противодействии исторической лжи

Заявление Министерства иностранных дел Азербайджана в связи решением правительства Израиля о так называемом «геноциде армян» является ярким проявлением братства и солидарности Анкары и Баку. Уверен, что всем странам необходимо брать пример с Азербайджана, не превращая безосновательные утверждения в основу для политических решений.

Такую мысль в беседе с АЗЕРТАДЖ высказал бывший посол Турции в Азербайджане, представитель Общественного объединения поддержки социального развития İMZA в Турции Хулуси Кылыч.

Он подчеркнул недопустимость искажения исторических реалий и манипулирования далекими от архивных фактов утверждениями.

По его словам, каждый народ и государство должны хорошо знать свою историю, учитывать уроки прошлого.

Х. Кылыч напомнил о событиях 1490 года, когда Османское государство открыло двери для евреев, изгнанных из Испании: «Опять турецкие дипломаты в Европе выдавали евреям паспорта и свидетельства о турецком гражданстве, спасая их от расправы нацистов».

Экс-посол при этом дал высокую оценку реакции МИД Азербайджана. «Баку не только продемонстрировал солидарность с Анкарой, но и открыто выступил в защиту правды, донеся свою четкую позицию до мировой общественности. Исторические события должны рассматриваться учеными, а не политиками», - резюмировал представитель объединения İMZA.