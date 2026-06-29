Мехрибан Алиева: Наша цель – превратить Азербайджан в одно из ведущих государств региона в области цифрового развития и искусственного интеллекта

Наша цель – превратить Азербайджан в одно из ведущих государств региона в области цифрового развития и искусственного интеллекта.

Об этом, в частности, заявила Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева на первом заседании Совета по цифровому развитию.

Выступление Первого вице-президента Мехрибан Алиевой

-Уважаемые коллеги.

Сегодня мы проводим первое заседание Совета по цифровому развитию Азербайджанской Республики. В феврале текущего года под председательством Президента Ильхама Алиева состоялось совещание, посвященное новой стратегии цифрового развития нашей страны, и на основе данных поручений был утвержден План действий по цифровому развитию. Определена конкретная Дорожная карта на предстоящие три года, обеспечивающая развитие цифровизации, искусственного интеллекта, кибербезопасности и инновационной экосистемы. Главная задача Совета – координация деятельности различных государственных структур, формирование единого подхода и обеспечение своевременного и эффективного выполнения принятых решений. Наша цель – не только внедрение новых технологий, но и придание мощного импульса экономике страны, формирование новой современной инновационной экосистемы, привлечение в страну местных и иностранных инвестиций, поддержка местных стартапов и создание более эффективной системы государственного управления.

Искусственный интеллект – это уже не вопрос будущего, а ключевой фактор развития сегодняшнего дня. В то же время возрастает роль искусственного интеллекта в обеспечении безопасности государств, и он уже занимает центральное место в этой сфере. Не секрет, что развитие искусственного интеллекта в ведущих государствах мира идет стремительнее, чем ожидалось, что, в свою очередь, создает как новые возможности, так и новые угрозы. Мы должны быть готовы к новым вызовам, особенно к рискам, возникающим в сфере кибербезопасности и информационной безопасности.

Наша деятельность требует совместной активной и эффективной работы всех государственных структур. Наша цель – превратить Азербайджан в одно из ведущих государств региона в области цифрового развития и искусственного интеллекта. Мы должны изучить зарубежный, международный опыт, использовать успешные модели. Однако все решения должны приниматься с учетом факторов, отвечающих национальным интересам и потребностям Азербайджана.

На сегодняшнем заседании Рашад Набиев доложит о работе, проделанной за месяц, прошедший после последнего совещания, и достигнутых результатах.