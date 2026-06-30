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Камбэк Бразилии! Вырвали победу на 90+5! - ВИДЕО

First News Media08:37 - Сегодня
Камбэк Бразилии! Вырвали победу на 90+5! - ВИДЕО

Завершился матч 1/16 финала чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Бразилии и Японии.

Игра прошла на стадионе «Эн-Эр-Джи Стэдиум» в Хьюстоне, США. В качестве главного арбитра выступил Маурицио Мариани (Рим, Италия). Победу в матче со счётом 2:1 праздновали футболисты сборной Бразилии.

Первый мяч во встрече забил полузащитник сборной Японии Каисю Сано на 29-й минуте. Полузащитник Бразилии Каземиро сравнял счёт на 56-й минуте. Нападающий Бразилии Габриэл Мартинелли установил окончательный счёт в матче на 90+5-й минуте — 2:1.

В 1/8 финала сборная Бразилии встретится с победителем матча Кот-д'Ивуар – Норвегия.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).

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