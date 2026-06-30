ЕК обсуждает полный запрет на выдачу турвиз россиянам

Еврокомиссия обсуждает возможность полного запрета на выдачу туристических виз гражданам России.

Об этом сообщили "Известия" со ссылкой на европейский источник.

"Данные предложения обсуждаются в координации со странами - членами ЕС", - сообщил источник издания.

Депутат Европарламента Фернан Картхайзер пояснил "Известиям", что обсуждаемые визовые ограничения направлены на дестабилизацию российского общества в преддверии выборов в Госдуму.

В посольстве Великобритании в Москве сообщили газете, что Лондон активно работает с партнерами из ЕС над введением визовых ограничений в отношении российских военных.