ЕК обсуждает полный запрет на выдачу турвиз россиянам
Еврокомиссия обсуждает возможность полного запрета на выдачу туристических виз гражданам России.
Об этом сообщили "Известия" со ссылкой на европейский источник.
"Данные предложения обсуждаются в координации со странами - членами ЕС", - сообщил источник издания.
Депутат Европарламента Фернан Картхайзер пояснил "Известиям", что обсуждаемые визовые ограничения направлены на дестабилизацию российского общества в преддверии выборов в Госдуму.
В посольстве Великобритании в Москве сообщили газете, что Лондон активно работает с партнерами из ЕС над введением визовых ограничений в отношении российских военных.
210