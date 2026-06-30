 ЕК обсуждает полный запрет на выдачу турвиз россиянам | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
В мире

ЕК обсуждает полный запрет на выдачу турвиз россиянам

First News Media09:32 - Сегодня
ЕК обсуждает полный запрет на выдачу турвиз россиянам

Еврокомиссия обсуждает возможность полного запрета на выдачу туристических виз гражданам России.

Об этом сообщили "Известия" со ссылкой на европейский источник.

"Данные предложения обсуждаются в координации со странами - членами ЕС", - сообщил источник издания.

Депутат Европарламента Фернан Картхайзер пояснил "Известиям", что обсуждаемые визовые ограничения направлены на дестабилизацию российского общества в преддверии выборов в Госдуму.

В посольстве Великобритании в Москве сообщили газете, что Лондон активно работает с партнерами из ЕС над введением визовых ограничений в отношении российских военных.

Поделиться:
210

Актуально

Общество

В Баку на некоторых улицах и проспектах затруднено движение транспорта

Экономика

Цена азербайджанской нефти превысила $75

Общество

К сведению граждан: в двух районах Баку не будет света

Политика

Мехрибан Алиева: Искусственный интеллект – это уже не вопрос будущего, а ключевой ...

В мире

Британия планирует брать с мигрантов $13 тыс. за предоставленное убежище

ЕК обсуждает полный запрет на выдачу турвиз россиянам

Трамп потребовал снизить цены на бензин в США

Уиткофф вылетел в Катар на переговоры с Ираном

Выбор редактора

Главные тезисы большого интервью: о чём говорил Микаил Джаббаров - ВИДЕО

Куда «уходит» море? Почему Каспий мелеет и можно ли его спасти

«Мост мира»: В Габале прошел круглый стол представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Новости для вас

Моджтаба Хаменеи назвал заявления Трампа и Нетаньяху признанием преступлений против Ирана

Замгенсека ООН сообщил о более чем 50 тыс. пропавших без вести в Венесуэле

«Нам война не нужна»: Лукашенко рассказал о встрече с представителями Зеленского

«Она рассорилась с нашими соседями - Турцией и Азербайджаном»: Саакашвили о Саломе Зурабишвили

Последние новости

Цена азербайджанской нефти превысила $75

Сегодня, 10:10

«Самая красивая девочка в мире» Тилан Блондо вышла замуж за внука Джейн Биркин - ФОТО

Сегодня, 10:05

Вышла за хлебом и не вернулась: в Сумгайыте ищут 20-летнюю девушку

Сегодня, 10:00

Британия планирует брать с мигрантов $13 тыс. за предоставленное убежище

Сегодня, 09:55

Цена на нефть марки Brent снизилась более чем на 1,2%

Сегодня, 09:48

В селе Лаза Гусарского района произошёл сель - ВИДЕО

Сегодня, 09:40

ЕК обсуждает полный запрет на выдачу турвиз россиянам

Сегодня, 09:32

Трамп потребовал снизить цены на бензин в США

Сегодня, 09:15

В Баку на некоторых улицах и проспектах затруднено движение транспорта

Сегодня, 09:00

Сборная Нидерландов вылетела с ЧМ-2026, проиграв Марокко по пенальти - ВИДЕО

Сегодня, 08:58

Германия проиграла Парагваю и вылетела с ЧМ по футболу - ВИДЕО

Сегодня, 08:52

Уиткофф вылетел в Катар на переговоры с Ираном

Сегодня, 08:50

Трампу подарили перстень с 321 бриллиантом

Сегодня, 08:47

В Монако произошел первый в истории княжества теракт

Сегодня, 08:43

Камбэк Бразилии! Вырвали победу на 90+5! - ВИДЕО

Сегодня, 08:37

К сведению граждан: в двух районах Баку не будет света

Сегодня, 08:35

Хулуси Кылыч: Все страны мира должны брать пример с Азербайджана в противодействии исторической лжи

Сегодня, 00:00

В Харькове в результате ракетного обстрела погибла 23-летняя Фатима Гусейнова

29 / 06 / 2026, 23:56

Кац: Израиль может оказаться в состоянии войны с Ираном уже завтра

29 / 06 / 2026, 23:46

Багаи: Иран в ближайшие дни не планирует проводить с США переговоры в Дохе

29 / 06 / 2026, 23:40
Все новости
«Я против того, чтобы в общественных местах носили шорты» - ВИДЕООПРОС
1news TV

«Я против того, чтобы в общественных местах носили шорты» - ВИДЕООПРОС

Инцидент в Ичеришехер, где 62-летний мужчина позволил себе оскорбительные высказывания в адрес молодого человека из-за того, что тот был в10 / 06 / 2026, 14:57
Последняя посадка: история летчика, который более 40 лет жил небом - ИНТЕРВЬЮ

Последняя посадка: история летчика, который более 40 лет жил небом - ИНТЕРВЬЮ

02 / 06 / 2026, 09:30
Маленький артист с большой мечтой: история юного музыканта Рауфа Алескер-заде - ИНТЕРВЬЮ

Маленький артист с большой мечтой: история юного музыканта Рауфа Алескер-заде - ИНТЕРВЬЮ

01 / 06 / 2026, 11:00
«Без школы и с новым смартфоном»: о чём мечтают дети в свой праздник? - ОПРОС 1news.az

«Без школы и с новым смартфоном»: о чём мечтают дети в свой праздник? - ОПРОС 1news.az

01 / 06 / 2026, 09:00
Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО

Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО

14 / 05 / 2026, 14:45
«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

12 / 05 / 2026, 17:02