Моджтаба Хаменеи назвал заявления Трампа и Нетаньяху признанием преступлений против Ирана

Лидеры США и Израиля Дональд Трамп и Биньямин Нетаньяху своими заявлениями подтверждают преступления, совершаемые ими против Ирана. Об этом заявил верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи в своем обращении к народу.

«То, что они гордятся этими атаками, считается признанием преступления и создает основу для борьбы за восстановление нарушенных прав иранского народа», — отметил он.

По словам иранского лидера, расследование атак, осуществленных в ходе 40-дневной войны, и подсчет нанесенного ущерба продолжаются. «Этот шаг предотвратит повторение подобных преступлений», — подчеркнул Хаменеи.

Отметим, что верховный лидер Ирана выступил с обращением по случаю «Недели судебной власти» в республике.

Источник: Report