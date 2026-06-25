«Нам война не нужна»: Лукашенко рассказал о встрече с представителями Зеленского

Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал о состоявшейся у него встрече с представителями Владимира Зеленского.

Соответствующие заявления глава государства сделал на встрече с губернатором Московской области Андреем Воробьевым, передает БЕЛТА.

"Вот на этом месте недавно были представители Зеленского. Я им прямо сказал: "Ребята, вы передайте своему Президенту: если он думает, что можно так вот с нами разговаривать и еще втянуть нас в войну, то он должен понимать, что качество войны мгновенно изменится. Это война будет совсем другая", - заявил белорусский лидер.

"Кстати, мы получили ответ: Президент и они это понимают. Поэтому давайте, ребята, договариваться. Надо договариваться существенно", - подчеркнул Александр Лукашенко.

"Не надо пылить, не надо кричать, не надо пытаться в морду по-русски ударить и так далее. Давайте по-человечески. Понимая, что такое Россия и что такое мы. Тоже понимание есть", - заявил Президент.

Он подчеркнул, что Беларуси не нужно втягиваться в войну. "И не надо нас подталкивать к тому, что Борис Вячеславович (посол России в Беларуси Борис Грызлов. - Прим. БЕЛТА) организовывает процесс, чтобы нас втянуть в войну. Мы с Президентом России тысячу раз обсуждали эту тему. Ну как воевать против украинцев здесь, если с той стороны территориальные войска в основном? Мы что, будем этих механизаторов, доярок и рабочих ребят (входящих в состав территориальных войск. - Прим. БЕЛТА) стрелять, которые не хотят воевать с белорусами? Мы также не хотим с украинцами воевать", - сказал Александр Лукашенко.

"Наша позиция миролюбивая. Но в любой ситуации мы будем с Россией рядом", - заверил глава государства.

"Мы этим очень дорожим", - отметил в этой связи губернатор Московской области.

Александр Лукашенко продолжил: "Иначе быть не может! Мы понимаем, что может быть, если Запад опять сюда влезет и победит. Я не говорю про Украину. Ну какая Украина? Не про Украину речь! - подчеркнул Президент. - Мы понимаем, с кем мы воюем сегодня. Хотят мира - давайте договариваться по существу. Нам война не нужна. Нам и земель хватает, и экономики нашей хватает, и проблем хватает. Поэтому никакой конфронтации. Не надо тут пылить".

"Я это говорю, чтобы вы понимали мою позицию. Я ее не скрываю. Мир и только мир. Но с полной гарантией, что они не будут с нами играться и, как Путин говорит, в очередной раз не смогут нас обмануть. Потому что обман России - это, прежде всего, ударит по Беларуси. Мы на переднем крае нашего Отечества, мы это прекрасно понимаем".