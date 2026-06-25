 «Нам война не нужна»: Лукашенко рассказал о встрече с представителями Зеленского | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
В мире

«Нам война не нужна»: Лукашенко рассказал о встрече с представителями Зеленского

First News Media18:59 - Сегодня
«Нам война не нужна»: Лукашенко рассказал о встрече с представителями Зеленского

Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал о состоявшейся у него встрече с представителями Владимира Зеленского.

Соответствующие заявления глава государства сделал на встрече с губернатором Московской области Андреем Воробьевым, передает БЕЛТА.

"Вот на этом месте недавно были представители Зеленского. Я им прямо сказал: "Ребята, вы передайте своему Президенту: если он думает, что можно так вот с нами разговаривать и еще втянуть нас в войну, то он должен понимать, что качество войны мгновенно изменится. Это война будет совсем другая", - заявил белорусский лидер.

"Кстати, мы получили ответ: Президент и они это понимают. Поэтому давайте, ребята, договариваться. Надо договариваться существенно", - подчеркнул Александр Лукашенко.

"Не надо пылить, не надо кричать, не надо пытаться в морду по-русски ударить и так далее. Давайте по-человечески. Понимая, что такое Россия и что такое мы. Тоже понимание есть", - заявил Президент.

Он подчеркнул, что Беларуси не нужно втягиваться в войну. "И не надо нас подталкивать к тому, что Борис Вячеславович (посол России в Беларуси Борис Грызлов. - Прим. БЕЛТА) организовывает процесс, чтобы нас втянуть в войну. Мы с Президентом России тысячу раз обсуждали эту тему. Ну как воевать против украинцев здесь, если с той стороны территориальные войска в основном? Мы что, будем этих механизаторов, доярок и рабочих ребят (входящих в состав территориальных войск. - Прим. БЕЛТА) стрелять, которые не хотят воевать с белорусами? Мы также не хотим с украинцами воевать", - сказал Александр Лукашенко.

"Наша позиция миролюбивая. Но в любой ситуации мы будем с Россией рядом", - заверил глава государства.

"Мы этим очень дорожим", - отметил в этой связи губернатор Московской области.

Александр Лукашенко продолжил: "Иначе быть не может! Мы понимаем, что может быть, если Запад опять сюда влезет и победит. Я не говорю про Украину. Ну какая Украина? Не про Украину речь! - подчеркнул Президент. - Мы понимаем, с кем мы воюем сегодня. Хотят мира - давайте договариваться по существу. Нам война не нужна. Нам и земель хватает, и экономики нашей хватает, и проблем хватает. Поэтому никакой конфронтации. Не надо тут пылить".

"Я это говорю, чтобы вы понимали мою позицию. Я ее не скрываю. Мир и только мир. Но с полной гарантией, что они не будут с нами играться и, как Путин говорит, в очередной раз не смогут нас обмануть. Потому что обман России - это, прежде всего, ударит по Беларуси. Мы на переднем крае нашего Отечества, мы это прекрасно понимаем".

Поделиться:
471

Актуально

Мнение

Дипломатия вместо спекуляций: что показал визит Галибафа в Баку 

Политика

Хикмет Гаджиев встретился со спецпредставителем генсека НАТО - ФОТО

Xроника

Ряд юридических лиц публичного права переведен в статус бюджетных организаций

Политика

Хикмет Гаджиев встретился с советником Эммануэля Макрона - ФОТО

В мире

Рубен Рубинян избран кандидатом на пост спикера парламента Армении

«Нам война не нужна»: Лукашенко рассказал о встрече с представителями Зеленского

Вэнс назвал результатом переговоров в Швейцарии создание канала связи с Ираном

Рубио: Израиль и Ливан близки к подписанию заявления о намерениях

Выбор редактора

Главные тезисы большого интервью: о чём говорил Микаил Джаббаров - ВИДЕО

Куда «уходит» море? Почему Каспий мелеет и можно ли его спасти

«Мост мира»: В Габале прошел круглый стол представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Новости для вас

Мелони ответила Трампу: "Это не шоу, достойное нашей задачи" - ФОТО

В кабмине Британии ответили на информацию о возможной отставке Стармера - ОБНОВЛЕНО

Президент Польши лишил Зеленского высшей государственной награды страны

Трамп: Я не фанат Украины, кроме их женщин

Последние новости

Рубен Рубинян избран кандидатом на пост спикера парламента Армении

Сегодня, 20:00

Награждённые посмертно полковники...

Сегодня, 19:45

Хикмет Гаджиев встретился со спецпредставителем генсека НАТО - ФОТО

Сегодня, 19:30

В Баку сорвался выпускной: Студенты не могут вернуть около 50 тыс манатов

Сегодня, 19:15

«Нам война не нужна»: Лукашенко рассказал о встрече с представителями Зеленского

Сегодня, 18:59

Кто они - офицеры, удостоенные звания генерал-майора? - ФОТО

Сегодня, 18:45

Вэнс назвал результатом переговоров в Швейцарии создание канала связи с Ираном

Сегодня, 18:30

Венесуэла поблагодарила Азербайджан за поддержку

Сегодня, 18:20

В центре Баку пройдут шествия военнослужащих: Водителей предупредили о возможных заторах

Сегодня, 18:15

Азербайджанские университеты продолжают демонстрировать успехи в международных рейтингах

Сегодня, 18:10

Рубио: Израиль и Ливан близки к подписанию заявления о намерениях

Сегодня, 18:00

Гагика Царукяна хотят лишить неприкосновенности

Сегодня, 17:48

Замглавы МИД АР и спецпредставитель ЕС обсудили перспективы сотрудничества в ряде сфер

Сегодня, 17:37

В Азербайджане создается информационная система «Интеллектуальная таможня»

Сегодня, 17:25

Ряд юридических лиц публичного права переведен в статус бюджетных организаций

Сегодня, 17:12

В эти дни в Баку ожидаются ливни

Сегодня, 17:09

Яна Рудковская объяснила, почему её сын будет выступать за Азербайджан - ВИДЕО

Сегодня, 17:08

Ильхам Алиев наградил военнослужащих и гражданских работников Минобороны, ставших шехидами 

Сегодня, 16:50

Ильхам Алиев наградил военнослужащих Министерства обороны 

Сегодня, 16:48

В Азербайджане признано более 3 200 зарубежных дипломов

Сегодня, 16:46
Все новости
«Я против того, чтобы в общественных местах носили шорты» - ВИДЕООПРОС
1news TV

«Я против того, чтобы в общественных местах носили шорты» - ВИДЕООПРОС

Инцидент в Ичеришехер, где 62-летний мужчина позволил себе оскорбительные высказывания в адрес молодого человека из-за того, что тот был в10 / 06 / 2026, 14:57
Последняя посадка: история летчика, который более 40 лет жил небом - ИНТЕРВЬЮ

Последняя посадка: история летчика, который более 40 лет жил небом - ИНТЕРВЬЮ

02 / 06 / 2026, 09:30
Маленький артист с большой мечтой: история юного музыканта Рауфа Алескер-заде - ИНТЕРВЬЮ

Маленький артист с большой мечтой: история юного музыканта Рауфа Алескер-заде - ИНТЕРВЬЮ

01 / 06 / 2026, 11:00
«Без школы и с новым смартфоном»: о чём мечтают дети в свой праздник? - ОПРОС 1news.az

«Без школы и с новым смартфоном»: о чём мечтают дети в свой праздник? - ОПРОС 1news.az

01 / 06 / 2026, 09:00
Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО

Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО

14 / 05 / 2026, 14:45
«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

12 / 05 / 2026, 17:02