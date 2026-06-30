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Трамп потребовал снизить цены на бензин в США

First News Media09:15 - Сегодня
Трамп потребовал снизить цены на бензин в США

Американский президент Дональд Трамп потребовал от компаний, которые занимаются розничной продажей бензина в США, незамедлительно снизить цены и пригрозил им серьезными проблемами в противном случае.

"Продавцы бензина должны незамедлительно снизить цены! Они слишком высоки, учитывая, что стоимость нефти сейчас составляет $68 за баррель и снижается", - написал американский лидер в понедельник в Truth Social. По его словам, "продавцы должны быстро отреагировать на это заявление". "Не будет никакого искусственного завышения цен, это совершенно незаконно", - добавил Трамп. "Если продавцы этого не сделают, будут большие проблемы", - подчеркнул он, имея в виду снижение цен.

По словам главы вашингтонской администрации, бензин должен стоить в США около $2,50 за галлон (3,785 литра). Он также подчеркнул, что властям штата Калифорния следует снизить налоги на топливо.

Трамп на прошлой неделе заявил, что власти США проведут разбирательство в связи с тем, что цены на бензин в США существенно не снижаются. Он уточнил, что проверки коснутся, в частности, компаний Exxon Mobil, Chevron, Shell и BP. Трамп тогда также пригрозил этим компаниям проблемами, если выяснится, что они занимаются искусственным завышением цен.

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