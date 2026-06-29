Багаи: Иран в ближайшие дни не планирует проводить с США переговоры в Дохе

Иран официально отверг возможность переговоров с США в ближайшие дни.

Представитель МИД Исмаил Багаи заявил 29 июня, что «никаких встреч на каком-либо уровне с американской стороной не планируется».

Он подчеркнул, что переговоры по окончательному соглашению между Тегераном и Вашингтоном ещё не начались. Возможный визит американской делегации в Катар, по его словам, никак не связан с поездкой иранских представителей.

Багаи добавил, что Иран сосредоточен на реализации меморандума, включая договорённости о продаже нефти и доступе к замороженным активам.

«В соответствии с обязательствами США по пункту 10 (экспорт иранской нефти - прим. ред.) американской стороной выданы необходимые разрешения, и в настоящее время осуществляется мониторинг выполнения данных обязательств. Что касается пункта 11 (разморозка иранских активов - прим. ред.), процесс его практической реализации также находится в стадии исполнения. В этой связи уже на текущей неделе в Доху будет направлена экспертная делегация Исламской Республики Иран», - сказал Багаи журналистам.