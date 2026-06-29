Бразилия обыграла Японию и пробилась в 1/8 финала

Сборная Бразилии пробилась в 1/8 финала чемпионата мира по футболу 2026 года, одержав волевую победу над Японией со счетом 2:1.

Матч 1/16 финала, состоявшийся на стадионе NRG Stadium в Хьюстоне (США), начался с преимущества японцев — на 29-й минуте отличился Каисю Сано. После перерыва бразильцы восстановили равновесие благодаря точному удару Каземиро на 56-й минуте.

Развязка наступила уже в компенсированное время: на 90+6-й минуте Габриэл Мартинелли забил победный мяч и вывел Бразилию в следующий раунд турнира.

В 1/8 финала бразильская сборная встретится с победителем противостояния Кот-д'Ивуар — Норвегия.