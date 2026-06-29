Число погибших от землетрясений в Венесуэле выросло до 1719 человек

Число погибших в результате землетрясения в Венесуэле выросло до 1719, ранены свыше 5 тысяч человек.

Об этом сообщил спикер Национальной ассамблеи Боливарианской Республики Хорхе Родригес.

"Число погибших людей - 1719, 5034 человек были ранены", - сказал он журналистам.

Напомним, что в ночь на 25 июня на севере Венесуэлы произошло землетрясение магнитудой 7,1. Геологическая служба США (USGS) позднее сообщила о двух подземных толчках магнитудой 7,2 и 7,5 с разницей в 40 секунд. Власти страны объявили режим чрезвычайного положения.